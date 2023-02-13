Güler Yatırım Holding, deprem bölgesine 10 milyon TL'lik bağışta bulunacak
Güler Yatırım Holding ve grup şirketleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret ile Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, deprem bölgesine toplam 10 milyon TL bağışta bulunacak.
İstanbul
Güler Yatırım Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:
''Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay şehirlerimizde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına yönelik olarak Türk Kızılay ve AFAD'a nakdi/ayni veya depremden etkilenen illerimizin valiliklerinin yönlendirmesi çerçevesinde nakdi/ayni olarak yapılmak üzere şirketimiz Güler Yatırım Holding AŞ ve grup şirketleri RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret AŞ, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin bugün tarihli yönetim kurulu kararlarıyla Güler Yatırım Holding AŞ tarafından 1 milyon 500 bin TL, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından 6 milyon TL, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret AŞ tarafından 1 milyon 500 bin TL ve Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından 1 milyon TL olmak üzere, Grubumuz tarafından toplam 10 milyon TL tutarında nakdi veya ayni bağışta bulunulmasına karar verilmiştir.''
Söz konusu kararlar öncesi A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından Türk Kızılay'a 2 milyon 500 bin TL tutarında gıda yardımı yapıldığı bildirilen açıklamada, ''Bu defa söz konusu kararlar kapsamında ilk olarak RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret AŞ tarafından 25 konteyner siparişi verilmiş olup, konteynerler için belirlenen tahmini yardım tutarı 1 milyon 350 bin TL'dir. Söz konusu konteynerlerin, Türk Kızılay, AFAD ve/veya ilgili valiliklerimizin yönlendirmeleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan bölgeye en kısa sürede teslimatı planlanmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bunun yanında, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret AŞ'nin Malatya'da yer alan üretim tesisinin, bölgeye ulaşan yardımların dağıtılması amacıyla lojistik merkezi olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tahsis edildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.