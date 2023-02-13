Dolar
18.85
Euro
20.19
Altın
1,852.81
ETH/USDT
1,465.20
BTC/USDT
21,459.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.-VTR-
logo
Ekonomi

Güler Yatırım Holding, deprem bölgesine 10 milyon TL'lik bağışta bulunacak

Güler Yatırım Holding ve grup şirketleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret ile Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, deprem bölgesine toplam 10 milyon TL bağışta bulunacak.

Burhan Sansarlıoğlu   | 13.02.2023
Güler Yatırım Holding, deprem bölgesine 10 milyon TL'lik bağışta bulunacak

İstanbul

Güler Yatırım Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

''Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay şehirlerimizde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına yönelik olarak Türk Kızılay ve AFAD'a nakdi/ayni veya depremden etkilenen illerimizin valiliklerinin yönlendirmesi çerçevesinde nakdi/ayni olarak yapılmak üzere şirketimiz Güler Yatırım Holding AŞ ve grup şirketleri RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret AŞ, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin bugün tarihli yönetim kurulu kararlarıyla Güler Yatırım Holding AŞ tarafından 1 milyon 500 bin TL, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından 6 milyon TL, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret AŞ tarafından 1 milyon 500 bin TL ve Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından 1 milyon TL olmak üzere, Grubumuz tarafından toplam 10 milyon TL tutarında nakdi veya ayni bağışta bulunulmasına karar verilmiştir.''

Söz konusu kararlar öncesi A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından Türk Kızılay'a 2 milyon 500 bin TL tutarında gıda yardımı yapıldığı bildirilen açıklamada, ''Bu defa söz konusu kararlar kapsamında ilk olarak RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret AŞ tarafından 25 konteyner siparişi verilmiş olup, konteynerler için belirlenen tahmini yardım tutarı 1 milyon 350 bin TL'dir. Söz konusu konteynerlerin, Türk Kızılay, AFAD ve/veya ilgili valiliklerimizin yönlendirmeleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan bölgeye en kısa sürede teslimatı planlanmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bunun yanında, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret AŞ'nin Malatya'da yer alan üretim tesisinin, bölgeye ulaşan yardımların dağıtılması amacıyla lojistik merkezi olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tahsis edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.215 saat 58 dakika uçtu
Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti
Antakya'da depremin 183'üncü saatinde bir kişi kurtarıldı
İslahiye'de depremler sırasında devrilen 2 vagon vinç yardımıyla kaldırıldı

Benzer haberler

Güler Yatırım Holding, deprem bölgesine 10 milyon TL'lik bağışta bulunacak

Güler Yatırım Holding, deprem bölgesine 10 milyon TL'lik bağışta bulunacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet