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Ekonomi

TEDAŞ Başvuru Kapısı uygulaması devreye alındı

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), kamu hizmetlerini güçlendirmek ve kamuya erişimi kolaylaştırmak amacıyla TEDAŞ Başvuru Kapısı uygulamasını devreye aldı.

Gülşen Çağatay  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
TEDAŞ Başvuru Kapısı uygulaması devreye alındı

Ankara

TEDAŞ'tan açıklamaya göre, kurumun öz kaynaklarıyla geliştirilen bu yenilikçi sistem, vatandaşların TEDAŞ ile iletişimini daha etkin, verimli, saydam ve hesap verilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Sistem, yapılan başvuruyu sistematik olarak kayıt altına alarak süreci takip edilebilir kılıyor. Bu sayede vatandaşlar, taleplerinin hangi aşamada olduğunu kolaylıkla görebilecek.

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Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında geliştirilen TEDAŞ Başvuru Kapısı, kurumsal şeffaflığı ve hesap verebilirliği güçlendirirken, vatandaş ile kurum arasında güvenilir bir iletişim köprüsü kuruyor.

Vatandaşların talepleri doğrudan TEDAŞ'a ulaşacak

TEDAŞ Başvuru Kapısı, proje onay ve kabul işlemleri, kamulaştırma süreçleri, eğitim faaliyetleri ile LED armatürler ve elektrik sayaçları gibi malzeme konularındaki şikayet ve ihbarların doğrudan iletilmesini sağlıyor.

2024/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak etkin, verimli, saydam ve hesap verebilir şekilde yürütülmesini zorunlu kılıyor.

TEDAŞ, bu doğrultuda kamu kaynaklarını verimli kullanarak, vatandaş taleplerine hassasiyetle çözüm üreten dijital altyapılar geliştirmeye devam ediyor.

Kurum, vatandaşların ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren bu tür yenilikçi çözümlerle kamu hizmetlerinin niteliğini artırma kararlılığını sürdürüyor.

TEDAŞ Başvuru Kapısı, kamu yönetiminde vatandaş odaklı devlet anlayışının somut bir örneğini oluşturuyor. TEDAŞ Başvuru Kapısı'na "https://basvurukapisi.tedas.gov.tr/" adresi aracılığıyla ulaşılabilecek.

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