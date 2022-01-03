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Ekonomi

TCMB'nin vadeli döviz satım ihalelerine sadece KOBİ'ler girebilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri'ne sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin katılabileceğini duyurdu.

Burhan Sansarlıoğlu   | 03.01.2022
TCMB'nin vadeli döviz satım ihalelerine sadece KOBİ'ler girebilecek

İstanbul

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri'ne ilişkin uygulama usul ve esaslarını bankalara bildirdi.

Buna göre, ihalelere sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) adına katılım sağlanabilecek. Firmalar her bir ihaleye sadece tek bir banka aracılığıyla katılabilecek.

Firmaya ait tekliflerin birden fazla banka üzerinden iletilmesi durumunda, ilgili firmaya ait tüm teklifler iptal edilecek.

İşlem teklif miktarı en az 100 bin dolar ve katları olacak ve her bir ihalede bir müşteri adına toplam teklif tutarı ise en fazla 1 milyon dolar olacak.

Bankalar ihale tekliflerini müşteri bazında iletecek.

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