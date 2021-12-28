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Ekonomi

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları kasımda 125,6 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolar oldu.

Belgin Yakışan Mutlu   | 28.12.2021
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları kasımda 125,6 milyar dolara yükseldi

İstanbul

TCMB tarafından, Kasım 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarak 125,6 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 2,8 yükselerek 78,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1 azalarak 39,3 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) kasımda bir önceki aya göre yüzde 17,6 artarak 30,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 24,5 milyar doları anapara, 5,6 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 27,3 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler kasımda bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 56,1 milyar dolar oldu.​​​​​​​​​​​​​

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