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Ekonomi

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları eylülde 122,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,8 artarak 122,2 milyar dolara yükseldi.

Serhat Tutak  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları eylülde 122,2 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından, Eylül 2023 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artarak 122,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 10,1 artarak 74,2 milyar dolara ulaşırken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,8 azalarak 40,6 milyar dolara geriledi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 48,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 39,9 milyar doları anapara, 8,4 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 77 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 16,4 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülükler (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) eylülde bir önceki aya göre yüzde 8,6 artarak 48,1 milyar dolara yükseldi.​​​​​​

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