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Ekonomi

TCMB'nin Olağan Genel Kurulu 30 Mart'ta yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Mart Salı günü Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Ergin Garip   | 12.03.2021
TCMB'nin Olağan Genel Kurulu 30 Mart'ta yapılacak

İstanbul

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart Salı günü saat 14.00’te İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantıya basın mensupları alınmayacak.

Basın mensupları ile toplantıya katılım sağlayamayacak olan pay sahipleri, TCMB internet sitesinde yer alan "Canlı Yayın" sayfasından genel kurul toplantısını canlı olarak takip edebilecek.

Genel kurul toplantılarına ilişkin bilgi, TCMB internet sitesinin Banka Hakkında/Kurumsal Yapı/Genel Kurul bölümünde yer alıyor.


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