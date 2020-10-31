Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayraklı'da enkazdan bir kişi sağ olarak çıkarıldı
logo
Ekonomi

TCMB'den kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 31.10.2020
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan tebliğde, azami akdi faiz oranlarının belirlenmesi şöyle aktarıldı:

"Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, 10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 80’inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle belirlenir."

Tebliğ'de, azami gecikme faiz oranlarının belirlenmesi, "Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir." şeklinde ifade edildi. 

Katılım bankalarınca uygulanacak azami oranlar

Katılım bankalarınca uygulanacak azami oranların usul ve esaslarının da yer aldığı tebliğde, "Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları 4'üncü maddeye göre belirlenen aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise 5'inci maddeye göre belirlenen aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez." denildi.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca her ayın sondan beşinci iş günü resmi internet sitesinde ilan edileceği bildirilen Tebliğ'de, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere uygulanacağı belirtildi.

Tebliğde 12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'in (Sayı: 2016/8) yürürlükten kaldırıldığı aktarıldı.

Geçici bir maddenin de bulunduğu tebliğde şunlar kaydedildi:

"23 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen referans oran üzerinden bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde hesaplanan azami akdi ve gecikme faiz oranları 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Söz konusu oranların uygulanmaya başlanacağı tarihe kadar ise bu Tebliğin 8'inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de (Sayı: 2016/8) belirlenen oranlar uygulanır."

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da mağazalar kapatılıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Yerli ürünlerimizi kardeşlerimizle paylaşarak salgınla mücadeleye katkı sağlıyoruz
Avrupa'da Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 322 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

TCMB'den kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ

TCMB'den kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ

TCMB sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor

Ekonomistler, parasal sıkılaştırmanın devamını bekliyor

TCMB Başkanı Uysal: Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor

TCMB Başkanı Uysal: Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor
Yurt içi piyasalar TCMB Başkanı Uysal'ın açıklamalarına odaklandı

Yurt içi piyasalar TCMB Başkanı Uysal'ın açıklamalarına odaklandı
Enflasyon Raporu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak

Enflasyon Raporu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak