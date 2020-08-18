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Ekonomi

TCMB'den geleneksel yöntemli repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 8 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

Murat Aslan   | 18.08.2020
TCMB'den geleneksel yöntemli repo ihalesi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 8 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi. 


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