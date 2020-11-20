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Ekonomi

TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti

TCMB, dünkü Para Politikası Kurulu kararı sonrası altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranını da yüzde 15'e çıkardı.

Bekir Gürdamar   | 20.11.2020
TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde, Türk lirası için uygulanan faiz oranı yüzde 15'e yükseltildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Merkez Bankası bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde Türk lirası için uygulanan faiz oranı yüzde 13,25 seviyesinden yüzde 15'e çıkarıldı.

Mevcut durumda TCMB tarafından kendi bünyesinde bir hafta vadeli kotasyon yöntemiyle ve 1-3-6 ay vadeli geleneksel yöntemli ihalelerle swap işlemleri gerçekleştiriliyor. İlave olarak TCMB BIST Swap Piyasası'nda da kotasyon swap piyasasında uyguladığı faiz oranları ile uyumlu şekilde swap işlemleri gerçekleştiriyor. Enflasyon Raporu toplantısında TCMB tarafından tüm swap imkanları çerçevesinde sağlanan fonlama tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğu ifade edilmişti.

Analistler, TCMB'nin dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında alınan kararlar sonrası beklendiği üzere swap işlemlerinde Türk lirasına uygulanan faizi de politika faizi ile eşitlediğini ifade etti.

TCMB, dün politika faizini yüzde 15'e çıkartırken, karar metninde "Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verilmişti.


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