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Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 5 milyar lira verdi

TCMB, bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 23 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi.

Murat Aslan   | 26.10.2020
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 5 milyar lira verdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 23 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi.

İhaleye, 27 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 15,80 seviyesinde gerçekleşti.

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