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Ekonomi

TCMB reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürerek, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanmasına karar verdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
TCMB reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürdü

İstanbul

TCMB açıklamasında, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetinin düşürüldüğü bildirildi.

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi iskonto oranı hesaplamasında değişiklik yapılarak hesaplamada politika faizinin belirli bir oranının esas alınmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, bu çerçevede güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanacağı aktarıldı.


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