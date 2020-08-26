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Ekonomi

TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 17 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

Murat Aslan   | 26.08.2020
TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 17 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün 17 Eylül vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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