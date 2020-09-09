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Ekonomi

TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 7 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.

Murat Aslan   | 09.09.2020
TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 7 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 7 Ekim vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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