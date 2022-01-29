TCMB Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İstanbul
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin amacı; "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Denetim Genel Müdürlüğü'nün teşkilatını, görevlerini ve yetkilerini, denetim elemanlarının niteliklerini, çalışma usulünü ve esaslarını düzenlemek" olarak belirlendi.
Yönetmeliğin; TCMB'nin denetim faaliyetini, denetim elemanları ile ilgili hususları ve denetlenenlerin sorumluluklarını kapsadığı bildirildi.
Yönetmelikte, "Teşkilatın Görev ve Yetkileri"; "Genel Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları"; "Denetim Elemanları"; "Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmeleri"; "Denetim Planları", "İç Denetim Faaliyeti"; "Soruşturma Faaliyeti"; "Dış Denetim Faaliyeti"; "İnceleme ve Danışmanlık Faaliyeti"; "Müşterek ve Çeşitli Hükümler" ile "Son Hükümler" gibi başlıklar yer aldı.
Yayımlanan yönetmelik kapsamında 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB Denetim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.