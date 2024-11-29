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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Parasal aktarım mekanizması güçleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Parasal aktarım mekanizması güçlenirken finansal piyasalardaki fiyatlamalar politika faiz oranı ve beklentiler ile uyumlu şekilde oluşmaktadır" dedi.

Murat Aslan  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
TCMB Başkanı Karahan: Parasal aktarım mekanizması güçleniyor

İstanbul

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