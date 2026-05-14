TCMB Başkanı Karahan 3 yıllık enflasyon ara hedeflerini açıkladı

Burhan Sansarlıoğlu
14 Mayıs 2026•Güncelleme: 14 Mayıs 2026
TCMB Başkanı Karahan, “2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 26 olacağını tahmin ediyoruz. 2027 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15, 2028 yılında yüzde 9 olacağını tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
