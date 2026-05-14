TCMB Başkanı Karahan 3 yıllık enflasyon ara hedeflerini açıkladı TCMB Başkanı Karahan, "Enflasyon ara hedefimizi, 2026 ve 2027 ve 2028 yılları için, sırasıyla yüzde 24, yüzde 15 ve yüzde 9 seviyesine yükselttik." dedi.