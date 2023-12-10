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Ekonomi

TCMB Başkanı Erkan, reel sektör toplantılarına DEİK ve TİM ile devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, reel sektör ile toplantılarını sürdürüyor.

Yıldız Taşdelen Erli  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
TCMB Başkanı Erkan, reel sektör toplantılarına DEİK ve TİM ile devam edecek

İstanbul

TCMB Başkanı Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında, yarın İstanbul'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na, 13 Aralık Çarşamba günü de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılacak.

Erkan, 29 Kasım'da İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve 7 Aralık'ta Ankara Sanayi Odası (ASO) ile toplantılar gerçekleştirmişti.

TCMB Başkanı Erkan, ASO toplantısında, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Erkan'ın reel sektör ile yaptığı toplantılarda, para politikasının yanı sıra Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere TCMB'nin yatırım ve ihracata desteklerinin büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.

TCMB, yeni YTAK programına 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edilmesinin planlandığını duyurmuştu. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde ise toplam faiz maliyetine üst sınır getirilerek iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutulmuştu.

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