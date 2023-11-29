TCMB Başkanı Erkan: Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte." dedi.
İstanbul
TCMB Başkanı Erkan, “İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, "Düşük enflasyon, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül ediyor ve artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır." ifadesini kullandı.
Reeskont kredilerinin yüzde 75'inin firmalara ilave teminat maliyeti oluşturmadan verilmesini hedeflediklerini belirten Erkan, bu konuda önemli mesafe kaydedildiğini söyledi.
TCMB Başkanı Erkan, "Güçlendirilmiş YTAK ile cari dengeye katkı verecek, dolaylı etkileri kur ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
"TL'ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz"
"TL'ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz." diyen Erkan, "Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz." ifadesini kullandı.
Erkan, "Üzerimize düşeni yaparken 'algı, kabul, itibar' üçlüsü devreye girmiyorsa enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya kararlıyız." dedi.
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