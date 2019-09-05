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Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 896 milyon 171 bin lira artarak 2 trilyon 417,9 milyar liraya yükseldi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 05.09.2019
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İstanbul
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 14 milyar 896 milyon 171 bin lira artarak 2 trilyon 417 milyar 854 milyon 695 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 29 Ağustos ile biten haftada 14 milyar 896 milyon 171 bin lira artarak 2 trilyon 402 milyar 958 milyon 524 bin liradan 2 trilyon 417 milyar 854 milyon 695 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,34 artarak 1 trilyon 101 milyar 87 milyon 38 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,91 yükselerek 1 trilyon 214 milyar 434 milyon 772 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 455 milyon dolar azalarak 219 milyar 460 milyon dolara geriledi. Bunun 199 milyar 618 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 842 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 171 milyar 759 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 413 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 360 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 86 milyon dolar oldu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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