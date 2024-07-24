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Ekonomi

TBMM Ulaştırma Komisyonu'ndan şoför esnafına ziyaret

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Karaismailoğlu, toplu taşımada "mülkiyet" sorununu çözecek çalışmanın komisyonun gündeminde olduğunu belirterek, "Taşımacı esnafımızı ilgilendiren belli aşamaya getirdik" dedi.

Seda Tolmaç  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
TBMM Ulaştırma Komisyonu'ndan şoför esnafına ziyaret

Ankara

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, başkanlığındaki heyet, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş'ın da yer aldığı ziyarette şoför esnafının sorunları, talepleri ve çalışma şartları ele alındı.

Ziyarete ilişkin değerlendirme yapan Karaismailoğlu, Yiğiner'e yeni görevinde başarılar diledi.

Karaismailoğlu, şoför esnafının çalışmaları ve gayretleri sonucunda Türkiye'nin geliştiğini ve büyüdüğünü dile getirerek, "Bizler de Meclis'te şoför esnafımızın daha iyi şartlarda çalışması, ülkemize daha fazla katkı sağlaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Gelişen şartlara uyum sağlamak için yeni yönetmelikler, kanunlar çıkarmak gerekiyor. Görüşmemizde bunları istişare ettik." dedi.

"Belediyeler bunlarla uğraşmasınlar"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yıldır özellikle ulaştırmada çağ atladığına işaret eden Karaismailoğlu, 25 milyar dolarlık ihracatın 260 milyar dolara çıkmasının arkasındaki önemli desteklerden birinin şoför esnafı olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, toplu taşımada "mülkiyet" sorununu çözecek çalışmanın komisyonun gündeminde olduğuna dikkati çekerek, "Taşımacı esnafımızı ilgilendiren mülkiyet hakkı ile ilgili çalışmamızı belli aşamaya getirdik. Bazı belediyeler gerekli olmadığı halde şoför esnafımızın canını sıkan gündemler ortaya çıkarıyor. Belediyeler bunlarla uğraşmasınlar. İnşallah bu işi kökünden Meclis'te çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Şoför esnafının taleplerini aktardık"

TŞOF Başkanı Yiğiner de görüşmede şoför esnafının sorunlarını ve çalışma şartlarını detaylı şekilde Karaismailoğlu'na aktardıklarını söyledi.

Karaismailoğlu'nun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de şoför esnafının taleplerine cevap verdiğini belirten Yiğiner, "Yolcu taşıyan ticari araçlarda mülkiyet hakkı sıkıntımız var. Bunun altyapısını görüştük. Servis taşımacılığı yapan arkadaşlarımızın sorunlarını da detaylı şekilde dile getirdik." dedi.

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