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Ekonomi

Tayvanlı çip devi TSMC, depremin ardından ara verdiği üretime döndü

Tayvan'ın Hualien kentinde dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bazı fabrikalarında üretime geçici ara veren Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi (TSMC), yeniden faaliyete başladığını bildirdi.

Emre Aytekin  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Tayvanlı çip devi TSMC, depremin ardından ara verdiği üretime döndü

Pekin

Dünkü depremin ardından tedbir amacıyla bazı fabrikalarını tahliye ettiğini ve üretime ara verdiğini duyuran dünyanın en büyük çip üreticisi konumundaki şirketten yapılan açıklamada, 7,4 büyüklüğündeki depremin, Tayvan'ın 7 seviyeden oluşan deprem etki skalasına göre, şirketin Hsinchu, Longtan ve Jhunan bilim parklarındaki fabrikalarında 5 şiddetinde, Taichung ve Tainan bilim parklarındaki fabrikalarında ise 4 şiddetinde hissedildiği belirtildi.

Depremin merkez üssü Hualien'e 240 kilometre mesafedeki Hsinchu Bilim Parkı'ndaki fabrikanın depremin ardından derhal tahliye edildiğinin aktarıldığı açıklamada, yapılan güvenlik denetimlerinin ardından çalışanların bugün yeniden işbaşı yaptığı kaydedildi.

Hassas litografi makineleri hasar görmedi

Açıklamada, depremde fabrikalardaki bazı donanımların hasar gördüğü ancak ileri teknoloji çiplerin üretimi açısından kilit önemdeki ekstrem morötesi litografi (EUV) makinelerinde hasar bulunmadığı vurgulandı.

TSMC'nin çip tesislerindeki donanımlarının yüzde 70'nin yeniden faaliyete geçtiğinin kaydedildiği açıklamada, Tainan'da yeni kurulan 18 nolu dökümhanenin ise yüzde 80 kapasitede çalıştığı aktarıldı.

Tayvanlı çip devi, küresel çip üretiminin yaklaşık 3'te 2'sini tek başına karşılıyor.

Bilgisayarlardan akıllı telefonlara, uçaklardan elektrikli araçlara, ev eşyalarından askeri donanımlara kadar birçok teknolojinin temelini oluşturan yarı iletken çipler ve entegre devreler, küresel teknoloji endüstrisi için kilit önemde bir ara mal konumunda bulunuyor.

Tayvan'da 7,4 büyüklüğündeki deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde dün sabah saatlerinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.

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