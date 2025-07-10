Dolar
40.07
Euro
47.15
Altın
3,328.79
ETH/USDT
2,796.50
BTC/USDT
111,161.00
BIST 100
10,167.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tavuk yumurtalarının ihracatı kayda bağlandı

İhracı kayda bağlı ürünler listesine "tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)" da dahil edildi.

Hülya Ömür Uylaş  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Tavuk yumurtalarının ihracatı kayda bağlandı

Ankara

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne, "tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)" da eklendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
"Narkokapan-Bursa" operasyonunda 304 şüpheli yakalandı
Gümrük Muhafaza ekipleri üç ilde 1,2 ton uyuşturucu ele geçirdi
Şile Belediyesine yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Edirne'de gençlere seslendi

Benzer haberler

Tavuk yumurtalarının ihracatı kayda bağlandı

Tavuk yumurtalarının ihracatı kayda bağlandı

Gümrük Muhafaza ekipleri üç ilde 1,2 ton uyuşturucu ele geçirdi

2025 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına Fahrettin Altun atandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına Fahrettin Altun atandı
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim için katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi

Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim için katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
Teknoloji Hamlesi Programı'nın uygulama esasları düzenlendi

Teknoloji Hamlesi Programı'nın uygulama esasları düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet