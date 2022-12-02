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Ekonomi

Tavan fiyat Rusya'nın petrol gelirlerini düşürecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararının yaptırımların etkisini artıracağını ve Rusya'nın petrol gelirlerini azaltacağını söyledi.

Ata Ufuk Şeker   | 02.12.2022
Tavan fiyat Rusya'nın petrol gelirlerini düşürecek

Brüksel

Von der Leyen, sosyal medya hesabından AB ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama kararına ilişkin video paylaşımında bulundu.

AB ve G7 ülkelerinin 5 Aralık'tan itibaren Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole tam bir ithalat yasağı uygulamaya koyacağını anımsatan von der Leyen, "Bugün, AB, G7 ve diğer küresel ortaklar, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole küresel bir tavan fiyat getirme konusunda anlaştı." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, petrole tavan fiyatın Rusya'ya yönelik yaptırımların etkisini güçlendireceğini belirterek "Tavan fiyat, Rusya'nın gelirlerini daha da azaltacak." diye konuştu.

Söz konusu tavan fiyatın küresel enerji piyasasını istikrara kavuşturacağını savunan von der Leyen, AB şirketlerinin tavan fiyatın altında işlem gördüğü sürece Rus petrol ticaretine çeşitli hizmetler sunabileceğini söyledi.​​​​​​​

Von der Leyen, tavan fiyatın gelişen ve gelişmekte olan ekonomilere fayda sağlayacağını ifade ederek tavan fiyatın piyasadaki gelişmelere göre zaman içinde tekrar ayarlanabileceğini vurguladı.

AB ülkeleri bugün, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

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