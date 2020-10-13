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Ekonomi

Taşköprü'de 17 yıl sonra ekilen kenevirin hasadı başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 17 yıl sonra ekimi yapılan kenevirin hasadına başlandı.

Özgür Alantor   | 13.10.2020
Taşköprü'de 17 yıl sonra ekilen kenevirin hasadı başladı

Kastamonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yazıhamit köyünde yaklaşık 20 dekar alanda ekimi yapılan kenevir, düzenlenen törenin ardından hasat edildi. 

Törende konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçenin tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Uzun zaman sonra bölgede kenevir ekiminin yapıldığını anlatan Çatal, "Taşköprü 17 yıl önce kaybettiği kendiri tekrardan Yazıhamit köyünde ekmeye başladı. İnşallah önceki senelerdeki gibi Taşköprü kendirin merkezi olacak, ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç da kenevir araştırmalarına 2013 yılında başladıklarını belirterek, "Özellikle kenevirin ülke çapında yaygınlaşması için Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Kastamonu da bizim çalışma kapsamının içine girmişti. Taşköprü bizim için çok önemli bir yer. İki büyük fabrikanın olduğunu biliyoruz. Çalışmayan bu fabrikaları yeniden faaliyete geçirmek çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Taşköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mesut Şallı ise "Yıllar sonra endüstriyel kendiri Taşköprü'de tekrardan yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada 20 dekar alanda kenevir hasadı yapıyoruz. Şunu diyebiliriz ki Taşköprü bu işi biliyor. Bu işte tecrübeli yatırımcıları Taşköprü'de yatırım yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Kenevir ekimi yapan Gürkan Coşkun, "Bu konuyla ilgili araştırma yaparken aslında Taşköprü topraklarına ait bir ürün olduğunu öğrendim. Tekrar Taşköprü'de bu ürünün yetiştirilmesi için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ürünün hasadına başlandı.

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