TARSİM 1,1 milyar lirayı aşkın hasar ödedi

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2018'de üreticilere 1,1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldı.

İSTANBUL

Tarım Sigortaları Havuzundan (TARSİM) yapılan açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin, önceki yıllarda olduğu gibi, 2018'de de üreticisiyle, paydaşlarıyla, çalışanlarıyla ve devletin desteğiyle büyüdüğü, güçlendiği, sistemin sürdürülebilir ve dengeli yapısının muhafaza edildiği bildirildi.

2018 yılına ilişkin verilerin paylaşıldığı açıklamaya göre, sistem çerçevesinde 2018'geçen yıl tüm tarım sigortası branşlarında 1,7 milyonun üzerinde poliçe düzenlendi ve 25 milyon dekar alan sigortalandı. Sigortalanan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısındaki artış önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ederek yüzde 42'lik yükselişle 3,6 milyona ulaştı.

Sigortalanan tarımsal varlık değeri yıl sonu itibarıyla bir önce yıla göre yüzde 40 artışla 42,3 milyar lira gerçekleşti. Ağırlığı bitkisel ürün sigortaları olmak üzere bütün branşlarda 2 milyar liranın üzerinde prim üretildi.

Yıl genelinde çeşitli nedenlerden ötürü 360 bine yakın hasar ihbarı alındı. İhbarlarda dolu, don, fırtına ve sel-su baskını, ölüm, zorunlu kesim, çeşitli hastalıklar gibi nedenler başı çekerken, Malatya, Manisa ve Konya gibi iller ile buğday, kayısı, üzüm, elma gibi ürünler öne çıktı. Hayvan Hayat Sigortalarında ise zorunlu kesim ve ölüm gibi sebepler başı çekti.

Başarıyla gerçekleştirilen büyük ve hacimli operasyon sonucunda, üreticilere 1,1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldı.

"Üreticinin yüzünü güldürecek yenilikler hayata geçti"

Yeni yıl itibarıyla tüm tarım sigortası branşlarında, üreticinin yüzünü güldürecek çok sayıda yenilik hayata geçti. Gerek yeni teminatların, gerekse üretici lehine yapılan iyileştirmelerin sisteme ivme kazandırması bekleniyor.

TARSİM, 2018'de organizasyonel yapısını da güçlendirmeye devam etti. Artan taleplere ve ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap verebilmek ve memnuniyeti en üst seviyelere taşıyabilmek amacıyla Türkiye genelinde

11 farklı noktada konumlanan bölge müdürlüklerine bir yenisi daha eklendi ve Kayseri Bölge Müdürlüğü geçen ay hizmet vermeye başladı.

Muhabir: Uğur Aslanhan



