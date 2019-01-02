BMC'nin Sakarya'daki savunma sanayi yatırımının temeli atılacak

SAKARYA

BMC'nin Sakarya'da yapacağı savunma sanayi yatırımının temeli, 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek törenle atılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi bölgesindeki tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Toçoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en stratejik yatırımının kentte hayat bulacağını söyledi.

Temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiğini aktaran Toçoğlu, sahanın hazırlanması için belediye olarak gereken desteği sağlayacaklarını kaydetti.

"Tüm ekipmanlar yerli üretimle elde edilecek"

Toçoğlu, yatırımla savunma sanayi alanında önemli bir ilerleme yaşanacağına işaret ederek, "Yeni yatırımla savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanlar yerli üretimle elde edilecek. Sadece şehrimiz için değil, ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli bir yatırım. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yatırımın stratejik önemini her fırsatta dile getiriyor. Bu yeni yatırımın temeli 13 Ocak Pazar günü atılacak. Hem şehrimizin iş istihdamı artacak hem de Sakarya yerli ve milli yatırımın adresi olacak. Bu konuda biz de üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ömer Faruk Cebeci