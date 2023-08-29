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Ekonomi, TEKNOFEST

Tarımda son teknolojiler TEKNOFEST'te sergilenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda son teknolojileri, yarın başlayacak dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te vitrine çıkaracak.

Zeynep Duyar  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Tarımda son teknolojiler TEKNOFEST'te sergilenecek

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Ankara Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te tarım sektörü de yerini alacak.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı 200 metrekarelik standında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek.

Bakanlık, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda açılacak stantta Bitkisel Üretim, Devlet Su İşleri, Hayvancılık, Orman, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar genel müdürlüklerine ait çeşitli teknolojik ürünleri görücüye çıkaracak.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından "Kapalı Ortamda Gerçekleştirilen Yapay Işıklandırmalı Bitkisel Üretim Modelleri (Dikey Tarım) ve Sera Otomasyon Sistemleri Sergisi" açılacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yusufeli Barajı ve Zeynel Bey Türbesi'nin maketleri sergilenecek.

Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü (KAGEM) tarafından "Kafkas Arı Konağı Projesi" kapsamında hazırlanan bal arısının yaşamındaki mikro detayları makro ortama taşıyan "Arı Yaşamı 3D Sanal Gerçeklik (VR) Uygulaması" katılımcılar tarafından deneyimlenebilecek.

Orman Genel Müdürlüğü de yangınlarla mücadelede kullanılan "Araç Takip Sistemi", "Karar Destek Sistemi", "İnsansız Kule", "İnsansız Hava Aracı" gibi teknolojik araçlarını bir ekran aracılığıyla tanıtacak.

"Orman Yangınları Yönetim Tırı" ve "Orman Yangınları Yönetim Helikopteri" de kara ve hava araçlarının park edildiği alanda sergilenecek.


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