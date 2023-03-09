Dolar
18.95
Euro
20.04
Altın
1,829.00
ETH/USDT
1,539.50
BTC/USDT
21,741.00
BIST 100
5,477.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı şap hastalığı tedbirlerini duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığı görülen 8 işletmede kordon-karantina dahil tüm tedbirlerin alındığını, büyükbaş hayvan varlığının tamamının aşılanması için gerekli çalışmaların süratle yürütüldüğünü bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Tarım ve Orman Bakanlığı şap hastalığı tedbirlerini duyurdu

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta şap hastalığıyla ilgili gelişmelerin ortaya çıkması üzerine, Avrupa Birliği Şap Hastalığı ile Mücadele Komisyonu (EuFMD) koordinasyonunda Numune Gönderme ve Test Etme Protokolü çerçevesinde, Bakanlığa bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğüne incelenmek üzere farklı mahallerden numuneler gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, enstitü tarafından, bir numunenin daha önce Türkiye'de rastlanmayan SAT-2 serotipi olduğu tespit edilerek etkenin izole edildiği ve Türkiye'de bu serotipe karşı aşı üretimi için çalışmalara ivedilikle başlandığı, il müdürlüklerinin yanı sıra tüm paydaşların konuyla ilgili uyarıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca, hastalığın ülkemize sıçramasının engellenebilmesi için ilgili kurumlarla derhal iletişime geçilerek, sınır gözetim ve yol kontrol faaliyetlerinin artırılmasına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Sahada titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edilmiştir. Halihazırda hastalık görülen 8 işletmede kordon-karantina dahil olmak üzere tüm tedbirler alınmıştır. 8 Mart 2023 tarihinde de Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne gerekli bildirimde bulunulmuştur. Şap Enstitü Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise SAT-2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve 9 Mart 2023 tarihi itibarıyla kullanıma hazır hale getirilmiştir."

Bu gelişmeler üzerine toplanan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından hastalığın yayılmasını önleyici tüm tedbirlerin alındığına işaret edilen açıklamada, "Kesim, ithalat ve ihracat amaçlı yapılan sevkler dışında, şap hastalığına duyarlı tüm hayvan hareketleri (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince ülke genelinde durdurulmuştur. SAT-2 serotipi şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Ülkemizde ilk defa görülen bu serotipe karşı ivedilikle aşı üretimini tamamlayan Bakanlığımız, büyükbaş hayvan varlığımızın tamamının aşılanması için gerekli çalışmaları süratle yürütmektedir." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük ile bir araya geldi
MSB'den deprem bölgesindeki çocuklara şapka ve kıyafet dağıtıldı
TDV, Adıyaman'daki depremzede kadınlar için örgü atölyesi kurdu
Bakan Akar depremin etkilediği Antakya'da çalışmaları inceledi
Adıyaman esnafı depremin ardından yeniden tezgah başında

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı şap hastalığı tedbirlerini duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı şap hastalığı tedbirlerini duyurdu

Deprem bölgesinde bitki koruma ürünleri satan iş yerlerine ruhsat kolaylığı

Deprem bölgesindeki veteriner hekim muayenehanelerine esneklik

Eskişehir'de izini sürdükleri ata tohumlarını çoğaltıp çiftçiye dağıtıyorlar

Eskişehir'de izini sürdükleri ata tohumlarını çoğaltıp çiftçiye dağıtıyorlar
Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl 11 bin 377 yaban hayvanını tedavi ederek doğal ortamına bıraktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl 11 bin 377 yaban hayvanını tedavi ederek doğal ortamına bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet