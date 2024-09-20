Dolar
34.11
Euro
38.11
Altın
2,607.45
ETH/USDT
2,561.70
BTC/USDT
63,472.00
BIST 100
9,953.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Tarım Kredi'den gübre, ilaç ve tohumda satış kampanyası

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), sonbahar döneminde üreticilerin finansman ihtiyacının karşılanmasını desteklemek amacıyla 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli tarımsal girdi satış kampanyası düzenleyecek.

Mehmet Can Toptaş  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Tarım Kredi'den gübre, ilaç ve tohumda satış kampanyası

Ankara

Tarım Kredi'den yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en büyük çiftçi ailesi olan birliğin, çiftçilere zamanında, güvenilir ve uygun fiyatlarla tarımsal girdi sağlayarak ülke tarımına katkıda bulunmaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, sonbahar döneminde üreticilerin finansman ihtiyacının karşılanmasını desteklemek amacıyla 21 Eylül-31 Ekim'de tarımsal girdi satış kampanyası düzenleneceği bildirilen açıklamada, "Türkiye genelindeki 2 bine yakın Tarım Kredi kooperatifinde, kampanya süresince, kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretimde yoğun kullanılan tarımsal girdilerin satışında üreticilerimize 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli satış imkanı sunulacak. Karma hayvan yemi satışlarında ise üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 3 ay faizsiz satış yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Tarım Kredi'nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde çiftçinin yanında yer almaya devam edeceği kaydedildi.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Pakistanlı yapışık ikizlerin Türkiye'deki ameliyatla ayrılmasına ilişkin paylaşım
Taşvantepe'deki çocukların psikolojik durumuna ilişkin ön rapor tamamlandı
Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Tarım Kredi'den gübre, ilaç ve tohumda satış kampanyası

Tarım Kredi'den gübre, ilaç ve tohumda satış kampanyası

Tescilli "İnegöl Cerrah kuru fasulyesi"nde hasat başladı

Kars'ta çiftçilere eğitim, ekipman ve hibe desteği

Böğürtlen ve ahududu üretiminde verim alan çiftçi dikim alanını genişletti

Böğürtlen ve ahududu üretiminde verim alan çiftçi dikim alanını genişletti
AB, bütçesinin üçte biriyle tarımı destekliyor

AB, bütçesinin üçte biriyle tarımı destekliyor
Avustralya'da çiftçiler, Meclis önünde hükümetin tarım politikalarını protesto etti

Avustralya'da çiftçiler, Meclis önünde hükümetin tarım politikalarını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet