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Ekonomi

Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk çeyrekte 7 milyar dolarlık ihracat

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 8,42 artışla 7,01 milyar dolara yükseldi.

Yunus Türk  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk çeyrekte 7 milyar dolarlık ihracat

İstanbul

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumunun dış ticaret verilerini temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Panelinin mart sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, tarım, gıda ve içecek sektörünün ocak-mart döneminde ihracatı yıllık bazda yüzde 8,42 artışla 7,01 milyar dolara yükselirken, ithalatı yüzde 19,38 düşüşle 4,8 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde sektörün dış ticaret fazlası yüzde 334,5 artışla 51 milyon dolardan 2,21 milyar dolara yükseldi.

İlk çeyrekte ihracatta öne çıkan ürünlere bakıldığında ilk sırayı 388,8 milyon dolarla un alırken, onu 361,9 milyon dolarla fındık içi, 220,6 milyon dolarla makarna izledi.

İthalatta ise zirvede 536,2 milyon dolarla buğday yer alırken, onu 441 milyon dolarla soya fasulyesi, 296,1 milyon dolarla ham ayçiçeği yağı takip etti.

Mart verileri

Sektörün ihracatı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,52 düşüşle 2,3 milyar dolar olurken, ithalatı yüzde 25,13 azalışla 1,66 milyar dolara geriledi.

Martta ithalat buğdayda yüzde 46,2, ham ayçiçeği yağında yüzde 33,6 ve soya fasulyesinde yüzde 6,2 geriledi.

Söz konusu dönemde ihracatta ilk sırayı 129,6 milyon dolarla buğday alırken, onu 118 milyon dolarla fındık içi ve 79,7 milyon dolarla rafine ayçiçeği yağı izledi.

İlk çeyrekte en fazla ihracat Irak'a yapılırken, ithalatta başı Rusya çekti

Ocak-mart döneminde tarım, gıda ve içecek sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında zirvede 924 milyon dolarla Irak yer aldı. Onu 503 milyon dolarla Almanya, 397 milyon dolarla Rusya,, 377 milyon dolarla ABD ve 299 milyon dolarla İtalya takip etti.

Irak'ta un, dondurulmuş tavuk eti, gofret ve waffle; Almanya'da fındık içi, ambalajlı fındık ve fındık püresi; Rusya'da mandalina, alabalık ve domates öne çıktı.

Aynı dönemde sektörün en yüksek ithalat yaptığı ülke 868 milyon dolarla Rusya oldu. Ukrayna'dan 609 milyon dolarlık, Brezilya'dan 331 milyon dolarlık, ABD'den 302 milyon dolarlık, Malezya'dan 196 milyon dolarlık ithalat yapıldı.

Rusya'dan en fazla buğday, ham ayçiçeği ve ayçiçeği küspesi; Ukrayna'dan ham ayçiçeği yağı, buğday ve soya fasulyesi; Brezilya'dan soya fasulyesi, kahve ve sığır ithal edildi.

En fazla ihracat ve ithalat yapan sektörler

Verilere göre, ocak-mart döneminde en fazla ihracatı 816 milyon dolarla şeker ve şekerli mamuller sektörü yaparken, onu 657 milyon dolarla sert kabuklu meyveler, 633 milyon dolarla yaş meyve, 456 milyon dolarla balıkçılık ve su ürünleri ile 396 milyon dolarla bitkisel yağ sektörü takip etti.

En fazla ithalat 1 milyar 331 milyon dolarla hayvan yeminde yapılırken, öne çıkan diğer sektörler 808 milyon dolarla bitkisel yağ, 616 milyon dolarla un, 282 milyon dolarla kakao ve çikolata ile 173 milyon dolarla canlı hayvan ticareti olarak sıralandı.​​​​​​​

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