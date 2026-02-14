Tam Finans yeni şubesini Küçükçekmece'de açtı
Tam Finans, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki şubesini törenle hizmete açtı.
İstanbul
Türkiye genelinde 49 şube ve 1200'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Tam Finans, geçen yılı 66 bin KOBİ'ye yaklaşık 2,4 milyar dolarlık finansman sağlayarak geride bıraktı.
Şirket, yaygın hizmet ağına sahip faktoring şirketlerinden biri olarak mikro KOBİ'lerin nakit akışını güçlendirmeye devam ediyor.
Küçükçekmece şubesiyle İstanbul'daki hizmet noktası sayısını artıran şirket, Marmara Bölgesi'ndeki ticari hacmini de büyütmeyi hedefliyor.
İstanbul'un ticaret ve üretim açısından hareketli ilçelerinden Küçükçekmece'de faaliyet göstermeye başlayan yeni şubeyle bölgedeki mikro KOBİ'ler ve küçük esnaf başta olmak üzere işletmelerin finansmana hızlı ve erişilebilir şekilde ulaşması hedefleniyor.
Açılış töreni, Tam Finans Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karamanlı, Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, Tam Finans Mali İşler Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Mete Önol, Tam Finans Müşteri Hizmet Merkezi, Operasyon ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Çıralı, Tam Finans Satış Direktörü Yeliz Dağlı ve Tam Finans Küçükçekmece Şube Müdürü Başak Sarıal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı, açılış töreninde, İstanbul'un, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmasının ötesinde, üretimin, ticaretin ve girişimciliğin kalbinin attığı merkez konumunda olduğunu söyledi.
Küçükçekmece'nin stratejik konumu, artan ticaret hacmi ve dinamik girişimci yapısıyla, söz konusu büyük ekonomik ekosistemin en canlı halkalarından biri olduğunu belirten Karamanlı, "Sektörümüzde en kalabalık ekibe ve ilk AR-GE merkezine sahip şirketiz. Yapay zeka teknolojilerindeki güçlü kasımızla müşteri ihtiyaçları ve finansal hizmet kapsayıcılığı konusunda çok hızlı aksiyon alarak dakikalar içinde finansman sağlayabiliyoruz. Bu sayede geçen yıl Avrupa'nın en iyi KOBİ finansmanı sağlayan şirketi olduk." dedi.
Karamanlı, motivasyonlarının her zaman daha fazla KOBİ'ye ulaşmak ve onlara can suyu vermek olduğunu anlatarak, bu yıl içerisinde 10 şube daha açarak sahadaki ağlarını genişleteceklerine işaret etti.
Yeni şubeyle, özellikle mikro KOBİ'lerin ve küçük esnafın ticari alacaklarını finanse ederek onların nakit akışlarını güçlendirerek sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlayacaklarına dikkati çeken Karamanlı, "Küçükçekmece şubemizle İstanbul'daki varlığımızı daha da pekiştiriyor, üretimi, ticareti ve istihdamı destekleme kararlılığımızı sahada bir kez daha ortaya koyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.
"Türkiye'nin en yaygın ve en aktif ekiplerinden birine sahibiz"
Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan da sahada görev yapan yaklaşık 750 kişilik satış güçleriyle, Türkiye'nin en yaygın ve en aktif ekiplerinden birine sahip olduklarını söyledi.
Ekiplerinin yılda yaklaşık 1,5 milyon müşteri ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Çelikcan, müşterilerle birebir temas kurarak ihtiyaçlarını yerinde analiz ettiklerini, "fijital" yaklaşımları sayesinde dijital dünyanın hızını sahadaki güçlü organizasyonlarıyla birleştirdiklerini aktardı.
Çelikcan, söz konusu yapı sayesinde dakikalar içinde sonuç üreten, pratik ve güvenilir finansman modeli sunduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"2026'da 10 şubenin yanı sıra 15 mobil ekip kuracağız. Gençlerin istihdamını sorumluluk bilinciyle destekleyen bir şirket olarak, geçtiğimiz yıl 400 yeni mezunu Tam Finans bünyesine dahil ederek genç yeteneklere önemli bir fırsat sunduk. Bu yıl da aynı ivmeyle büyümeye devam etmeyi planlıyoruz."
Geçen yıl her 10 KOBİ'den birinin ticari hayatına Tam Finans ile başladığının altını çizen Çelikcan, Küçükçekmece'de şube açarak aynı zamanda ilçeye üretim, ticaret ve girişimcilik ekosistemine güçlü finansman altyapısı kazandırdıklarını kaydetti.
Çelikcan, mikro KOBİ'lerin büyümesini hızlandıran, esnafın nakit akışını güvence altına alan ve istihdama doğrudan katkı sunan modelle İstanbul'daki konumlarını daha da pekiştirdiklerini ifade ederek, Anadolu'nun her şehrinde ihtiyacı olan tüm KOBİ'lere 1 saat uzaklıkta olana kadar büyümeye devam edeceklerini aktardı.
Bu yıl 25 yeni ekip kuracaklarını belirten Çelikcan, "Bunların 10'u şube, 15'i mobil ekip olacak. Geçtiğimiz yıl 400 yeni mezunu aramıza kattık. Bu yıl da 450-500 yeni mezunla büyümeyi planlıyoruz. Şu anda ekibimiz 1200 kişiye ulaştı. Bu yıl 1500 çalışan seviyesine çıkmayı hedefliyoruz." dedi.
Çelikcan, KOBİ'lerin büyümek için finansmanı çoğunlukla banka dışı finansal kurumlardan sağladığına işaret ederek, "Biz de bunlardan biriyiz. Faktoring sektöründe, 49 faktoring şirketi arasında açık ara sektör lideri konumundayız. Küçükçekmece'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Anadolu'nun tüm şehirlerinde, müşterilerimize en fazla bir saat uzaklıkta olacak şekilde büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.
Finansman konusunda uzmanlaşmış, ilgili otoritenin lisansıyla faaliyet gösteren finans şirketi olduklarını söyleyen Çelikcan, banka dışı finans şirketleri ve faktoring firmaları arasında sahada en fazla çalışanı ve en yüksek etkinliği olan şirket konumunda olduklarını dile getirdi.