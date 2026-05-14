Tam Finans 53'üncü şubesini Düzce'de açtı

Türkiye genelinde 53. şubesini Düzce'de açan Tam Finans, 1200'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Geçen yıl 95 milyar lira finansman sağlayan şirket, şubelerinin yanı sıra mobil ekipleriyle de KOBİ'lere ve esnafa finansman akışı sağlamayı sürdürüyor.

Uzun Mustafa Mahallesi 865 Sokak'taki Düzce Şubesi'nin açılışı, Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz’in önemli sanayi ve lojistik geçiş noktalarından biri olan Düzce'de faaliyete geçen yeni şube, bölgedeki mikro KOBİ’lerin ve esnafın finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Çelikcan, açılışta yaptığı konuşmada, esnaf ve KOBİ'lere finansman sağlayan şirketin 15 yıllık geçmişi, 1200’e yakın çalışanı ve 53 şubesiyle sektörde lider konumda olduğunu söyledi.

Tam Finans'ın Türkiye'de fijital yaklaşımı en iyi ortaya koyan şirket olduğunu ifade eden Çelikcan: "Dijitalleşmeyle beraber fiziki sahayı kullanan bir finans şirketiyiz. Sahada 750 kişilik ekibimiz var ve yılda 1 milyon müşterinin kapısını çalıyoruz. Aslında 1 milyon müşteriye finansman sağlamak üzere onlarla yolculuğa başlıyoruz. Geçen yıl 95 milyar lira finansman sağladık. Bu yıl bu rakamı 195 milyar seviyesine çekmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Gerçek ticareti fonluyoruz"

Türkiye'nin can damarı olan esnafın ve KOBİ'lerin nakit akışına katkı sunduklarını anlatan Çelikcan: "Gerçek ticareti fonluyoruz, bu bizim için çok değerli çünkü sağladığımız finansman, doğru alanlara yönelerek üretimi destekliyor. Servise ve hizmete yatırım yapan firmaların yanlarındayız. Geçen yıl kurulan her 10 yeni firmadan biri Tam Finans ile ticari hayatlarına başladılar. Bu da hem üretim hem ülkemizin geleceği açısından çok ciddi bir yatırım" dedi.

Çelikcan, istihdama da destek verdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Her yıl 300'e yakın yeni mezunu iş hayatına, finans dünyasına kazandırıyoruz. Bu yıl 300 arkadaşımızı daha finans dünyasına kazandırmayı planlıyoruz. Sadece Tam Finans bünyesindeki istihdamdan bahsetmiyorum. Bugün bizimle çalışan yüz binlerce KOBİ'nin de istihdamlarını destekliyoruz. Onların çalışan maaşları ödemelerinde, gelişimlerinde, geleceğe yaptıkları yatırımlarda her zaman Tam Finans olarak yanlarında oluyoruz."

Düzce'nin çok değerli bir lokasyon olduğuna değinen Çelikcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce biz Düzce'ye Sakarya'dan ve İzmit'ten gelen ekiplerimizle hizmet veriyorduk. Son dönemde ise Karadeniz Ereğli Şubemizi açarak bölgeye daha yakın bir yapı oluşturduk. Artık tamamen lokal ve yerel bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Düzce’de de oldukça deneyimli şube müdürümüzle çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu yatırım aslında doğrudan Düzce'ye yapılan bir yatırım. Düzce'deki esnaf ve KOBİ'leri, ticaretlerini büyütmeleri için Tam Finans'a bekliyoruz. Ülkemize ve Düzce'mize hayırlı uğurlu olsun."