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Ekonomi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Bakan Nebati ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 25.09.2022
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Bakan Nebati ile görüştü

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Veliaht Prens Selman ile Bakan Nebati'nin Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının da teyit ettiği görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yeniden sıcak ilişkilerin kurulduğu Suudi Arabistan'a nisan ayında ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman da haziranda Türkiye'ye gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele aldıkları belirtilmişti.

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