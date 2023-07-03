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Ekonomi

Suudi Arabistan petrolde ek üretim kesintisine ağustosta da devam edecek

Suudi Arabistan, petrolde günlük 1 milyon varillik ek üretim kesintisine ağustos ayında da devam etme kararı aldı.

Firdevs Yüksel  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Suudi Arabistan petrolde ek üretim kesintisine ağustosta da devam edecek

İstanbul

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, ülkenin temmuzda gönüllü olarak uygulamaya koyduğu günlük 1 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararını ağustos ayını da kapsayacak şekilde uzatma kararı aldığı kaydedildi.

Kararla birlikte, Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretiminin ağustosta yaklaşık 9 milyon varil seviyesinde olacağı bildirildi.

Söz konusu kesintinin, ülkenin nisanda duyurduğu ve Aralık 2024'ün sonuna kadar devam edecek gönüllü üretim kesintisine ek olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, 4 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 35'inci OPEC+ Bakanlar Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, temmuz ayı için ülkesinin gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisine gideceğini, duruma göre bu kesintinin uzatılabileceğini ifade etmişti.

Rusya, petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltacak

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre ise Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin ağustosta gönüllü olarak petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltma kararı aldığını duyurdu.

Novak, daha önce Rusya'nın petrol üretimini martta günlük 500 bin varil azaltma kararı aldığını duyurmuş, daha sonra bu uygulama yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

TASS'a göre, yeni karar üretimden çok ihracatı etkiliyor.

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