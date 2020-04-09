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Ekonomi

Süt üreticilerinden yem sanayicilerine 'zam' tepkisi

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Keskin, yem sanayicilerinin son dönemde yaptıkları zamların hayvancılığın sürdürülebilirliğine ciddi anlamda zarar verdiğini söyledi.

Mustafa Çalkaya   | 09.04.2020
Süt üreticilerinden yem sanayicilerine 'zam' tepkisi

Ankara

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilirken tarımsal üretimin, gıda ve tedarik zincirinin devam etmesinin insan sağlığı için önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası" ile herkesin dayanışma içinde olduğuna dikkati çeken Keskin, üreticilerin de güçlerinin yettiği kadar sorumluluk alarak ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti.

Keskin, bu süreçte yeme zam yapıldığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Maalesef Türk yem sanayicisi içinde bulunduğumuz bu zor günleri fırsata çevirip, yemde son zamanlarda zam üstüne zam yapmaya başladı. Tüm dünyada ülkeler arasında hiçbir ticari kaygı olmadan yardımlaşma sağlanırken sizler nasıl karlılığınızı düşünüp bu zamları yapabiliyorsunuz? Ülkemiz için elzem olan tarımsal üretimin devam etmesi, kesintiye uğramaması için elinizi taşın altına koyup üreticiye destek olacağınıza yem fiyatlarında yaptığınız bu zamlar inanılır gibi değil."

"Üretimi baltalıyorsunuz"

Yeme yapılan zamların hayvancılığın sürdürülebilirliğine ciddi anlamda zarar verdiğini vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Bu üreticiler, üretim yapabilmek için hayvanlarını beslemek zorunda. Vatandaşlarımız sağlıklı beslenebildiği ve gıda ürünlerine ulaşılabildiği sürece toplumumuzda sağlıktan söz etmek mümkündür. 'Tez zamanda atlatalım, mücadele edelim, biz bize yetelim.' derken, yaptığınız zamlarla ülkemin üretimini baltalıyorsunuz. Bu zamların derhal iptal edilmesini üreticilerim ve Türk milleti adına talep ediyorum."

"Yem sanayicileri kar marjını düşünmek yerine ülke ve üreticiler için bir şey yapmalı." diyen Keskin, üreticiye taksitle vade farksız yem verilmesini istedi. Keskin, yem sanayicilerinin de ellerini taşın altına koymaları gerektiğini söyledi.

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