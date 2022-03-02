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Ekonomi

Şubatta en çok karnabaharın fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün karnabahar olurken, fiyatı en fazla azalan ürün ise battaniye oldu.

Fatma Eda Topcu   | 02.03.2022
Şubatta en çok karnabaharın fiyatı arttı

İstanbul

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yaptığı yazılı açıklamayla, şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 116'sının perakende fiyatı artarken, 35 ürünün fiyatı düştü, 91 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Şubat ayında yaş, kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan karnabahar fiyatı yüzde 106,86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 81,36 ile kabak, yüzde 54,40 ile domates, yüzde 51,02 ile kıvırcık salata, yüzde 50,66 ile maydanoz ve yüzde 47,98 ile salatalık olarak sıralandı.

Battaniye fiyatı yüzde 13,63 ucuzladı

2022 Şubat ayında ev eşyası harcamaları grubunda yer alan battaniye fiyatı yüzde 13,63 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 12,75 ile çarşaf, yüzde 8,97 ile yorgan, giyim harcamaları grubundan yüzde 5,13 ile ceket-çocuk, gıda harcamaları grubundan yüzde 3,89 ile süt olarak açıklandı.

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