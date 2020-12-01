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Ekonomi

Su ürünlerinde destek miktarları belli oldu

Kilogram başına, alabalık üretimine 0,75 lira, yeni türler, kapalı sistem ve kilogram üstü alabalık üretimine 1,5 lira, midye üretiminde 0,1 lira, toprak havuzlarda balık üretiminde 1 lira ve sazan üretiminde 0,5 lira destekleme yapılacak.

Mustafa Çalkaya   | 01.12.2020
Su ürünlerinde destek miktarları belli oldu

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği"nin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Tebliğ ile yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararla su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere verilecek desteğe ilişkin usul ve esasların belirlendiğini vurgulayan Pakdemirli, sağlıklı beslenmede önemli bir protein kaynağı olan su ürünleri üretiminde, tür çeşitliliğini ve üretim miktarını artırmak amacıyla avcılık ve yetiştiriciliğe destek verdiklerini ifade etti.

- Sektöre 2003'ten bu yana 1 milyar 350 milyon lira destek

Pakdemirli, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin en geç 25 Aralık mesai bitimine kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bugün yayımlanan tebliğle alabalık üretimine kilogram başına 0,75 lira, yeni türler, kapalı sistem ve kilogram üstü alabalık üretimine kilogram başına 1,5 lira, midye üretiminde kilogram başına 0,1 lira, toprak havuzlarda balık üretiminde kilogram başına 1 lira ve sazan balığı üretiminde kilogram başına 0,5 lira destekleme yapılacak."

Su ürünleri sektörüne 2003'ten bu yana 1 milyar 350 milyon lira destek verdiklerini aktaran Pakdemirli, bu sayede yetiştiricilik tesisi sayısının yüzde 70 artışla 2 bin 127'ye, üretim miktarının da yüzde 511 artarak 373 bin tona yükseldiğini belirtti.

Pakdemirli, Türkiye'nin başta AB ülkeleri olmak üzere 100'den fazla ülkeye 1 milyar doların üzerinde su ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

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