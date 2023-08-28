Dolar
26.50
Euro
28.41
Altın
1,920.19
ETH/USDT
1,645.80
BTC/USDT
25,988.00
BIST 100
7,941.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

SPK'den 6 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Murat Aslan  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
SPK'den 6 kişiye geçici işlem yasağı

İstanbul

SPK bültenine göre, Kurul, Konya Çimento Sanayii AŞ (KONYA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ (PKART) pay piyasasında ise 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 6 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 29 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Çankırı'da çıkan yangında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü
TCG Sancaktar, TCG Büyükada ve TCG Umut İzmir'de ziyarete açılacak
Türkiye Gençlik STK'leri Platformu'nun "7. Gençlik Liderliği Eğitim Programı" İstanbul'da yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 87. sayısını yayımladı

Benzer haberler

SPK'den 6 kişiye geçici işlem yasağı

SPK'den 6 kişiye geçici işlem yasağı

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa, 8.000 puanı gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Emtia piyasasına geçen hafta pozitif seyir hakim oldu

Emtia piyasasına geçen hafta pozitif seyir hakim oldu
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet