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Ekonomi

Sosyal medya etkileyicilerine yönelik eğitimin üçüncüsü yapıldı

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu'nun işbirliğiyle düzenlenen Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın üçüncüsü gerçekleştirildi.

Mertkan Oruç  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Sosyal medya etkileyicilerine yönelik eğitimin üçüncüsü yapıldı

Ankara

Ticaret Bakanlığınca sosyal medyadan yapılan paylaşımda, söz konusu oturumda sosyal medya içerik üreticilerinin yasal yükümlülükleri ve tüketicilerle olan iletişimde dikkat etmeleri gereken hususların ele alındığı ifade edildi.

Paylaşımda, eğitim kapsamında içerik üreticilerine, reklam içerikli paylaşımlarda uyulması gereken kurallar, paylaşılması yasak olan içeriklere dair yasal çerçeve ve gelirlerin vergilendirilmesiyle ilgili önemli noktalara ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu program, içerik üreticilerinin etik ve şeffaf bir dijital iletişim anlayışını benimsemelerine katkı sağlamayı, aynı zamanda tüketicilerin doğru ve güvenilir bilgilere erişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Sosyal medya ekosisteminde yasal mevzuata uygun işbirlikleri geliştirilmesine ve tüketici haklarının korunmasına yönelik çalışmalarımız sürecektir."

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