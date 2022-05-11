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Ekonomi

Sony'nin 2021 mali yılı net karında yüzde 14,3 düşüş

Sony Group'un 2021 mali yılı net karı, önceki mali yıla kıyasla 14,3 düşüşle 882,1 milyar yene (6,76 milyar dolar) geriledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.05.2022
Sony'nin 2021 mali yılı net karında yüzde 14,3 düşüş

Tokyo

Elektronik üreticisi Sony Group'un, güncellenen Mart 2020-Mart 2021 mali yılı bilançolarında net, işletme karı ile satış gelirlerine yer verildi.

İşletme karı yüzde 25,9 artışla 1,2 trilyon yene (9,16 milyar dolar) ; firma satışları yüzde 10,3 artışla 9,92 trilyon yene (76 milyar dolar) yükseldi.

Japon firmanın 2021 mali yılı net karı ise 2020 mali yılına kıyasla 14,3 düşüş göstererek 882,1 milyar yene (6,76 milyar dolar) geriledi.

Çin'deki kısıtlamalar

Sony Baş Finans Direktörü Totoki Hiroki, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, başta Şanghay kenti olmak üzere Çin'de süren Kovid-19 sınırlamalarının, firma gelirlerinin etkisine değindi.

"Risklerle karşı karşıyayız ve önceden tahmin etmeye ve önlem almaya çalışacağız" diyen Totoki, "(Salgın) Durumun ne kadar süreceği ya da kötüleşebileceğini tahmin etmek zor." dedi.

PlayStation 5 satış hedefi tutmadı

Kasım 2020'de piyasaya sürülen oyun konsolu "PlayStation 5" küresel satışları 2021 mali yılında 11,5 milyon adet olarak kayda geçti.

Modelin, mali yıl satış hedefi 14,8 milyon adet olarak açıklanmıştı. Yarı iletken tedarik sorunu nedeniyle bu hedefin yakalanamadığı kaydedildi.

2022 mali yılı kapsamlı 22,6 milyon adet olarak açıklanan PlayStation 5 küresel satış hedefi ise yeni projeksiyonla 18 milyon adede düşürüldü.

Japon firma, Mart 2023'te sona erecek mevcut mali yılı kapsamlı net karının yüzde 5,9 düşüşle 830 milyar yen (6,36 milyar dolar) olmasını bekliyor.

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