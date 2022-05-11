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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 artışla 2.498,56 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 11.05.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,39 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 2.498,56 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,83 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok kaybettiren yüzde 0,83'le spor oldu.

BIST 100 endeksi dün pozitif görünümünü korudu ve günü yüzde 0,99 değer kazancıyla 2.490,17 puandan tamamladı.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu belirterek, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının bulunduğunu aktaran analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin de merkez bankalarının gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin kılavuz niteliği taşıdığını kaydetti.

Analistler, verilerin ardından pay piyasalarında oynaklığın artabileceğine işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.520 ve 2.560 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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