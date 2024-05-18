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Ekonomi

Son bir haftada 1 milyon 968 bin 551 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-16 Mayıs'ta 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlenerek, 416 bin 230 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Son bir haftada 1 milyon 968 bin 551 araç denetlendi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik ekiplerince 9-16 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

Söz konusu tarihlerde 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Ali Yerlikaya, 104 bin 382'si aşırı hız nedeniyle olmak üzere 416 bin 230 işlem yapıldığını bildirerek, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.


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