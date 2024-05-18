Son bir haftada 1 milyon 968 bin 551 araç denetlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-16 Mayıs'ta 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlenerek, 416 bin 230 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik ekiplerince 9-16 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.
Söz konusu tarihlerde 1 milyon 968 bin 551 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.
Polis bölgesinde trafik ekiplerimizce 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 18, 2024
📌1️⃣ milyon 9️⃣6️⃣8️⃣ bin 5️⃣5️⃣1️⃣ araç denetlendi.
📌 Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 2️⃣4️⃣1️⃣ sürücüye işlem yapıldı.
📌1️⃣0️⃣4️⃣… pic.twitter.com/8hS6qy7Spd
Ali Yerlikaya, 104 bin 382'si aşırı hız nedeniyle olmak üzere 416 bin 230 işlem yapıldığını bildirerek, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.
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