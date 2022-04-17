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Ekonomi

Sofralık zeytin ihracatında hedef 100 bin ton

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Er, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sektörlerinin başarılı bir süreç geçirdiğini ve bu sezon Türkiye'den yapılan sofralık zeytin ihracatını 100 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tezcan Ekizler   | 17.04.2022
Sofralık zeytin ihracatında hedef 100 bin ton

İzmir

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 sezonunda 88 bin 430 ton sofralık zeytin ihracatı karşılığı 150 milyon 142 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye’nin 2021-2022 sezonunda 506 bin 754 ton sofralık zeytin rekoltesi olduğunu aktaran Davut Er, şunları kaydetti:

"Sofralık zeytin ihracatında 2020-2021 sezonunun ilk 6 ayına göre miktar bazında yüzde 32, döviz bazında ise yüzde 17 artış sağladık. Bu dönemde toplam 42 bin ton siyah zeytin, 18 bin ton yeşil zeytin ihraç ettik. Siyah zeytin ihracatının döviz karşılığı 66 milyon dolar olurken, yeşil zeytinden elde edilen döviz tutarı ise 28 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sezon başında belirlediğimiz 100 bin ton sofralık zeytin ihracat hedefine ulaşacağız. Sezon sonunda 175 milyon dolar dövizi ülkemize kazandıracağız."

Girdi maliyetlerindeki artışa da dikkati çeken Davut Er, devlet desteklerinin artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sezonun ilk yarısında 60 bin ton

Ege İhracatçı Birliklerinin verilerine göre, Türkiye, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında, geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 32’lik artışla 60 bin ton sofralık zeytin ihraç etti.

Sezonun ilk yarısında Türkiye'den 122 ülkeye sofralık siyah zeytin satıldı. Almanya 15 milyon dolarlık taleple zirvede yer aldı. Sofralık zeytin ihracatının geleneksel ihraç pazarlarından Romanya'ya 14,2 milyon dolarlık siyah zeytin ihraç edildi. Irak da Türkiye'den 11,4 milyon dolarlık siyah zeytin talep etti.

Siyah zeytin ihracatında üçüncü olan Irak, yeşil zeytinde 5 milyon dolarlık taleple ilk sıranın sahibi oldu. Almanya 4,8 milyon dolarlık yeşil zeytin ihracatıyla zirve ortağı konumunda. Yeşil zeytin ihracatında yüzde 660’lık artış olan İsrail Türkiye’den 3,5 milyon dolarlık yeşil zeytin ithal etti. Türkiye’nin yeşil zeytin ihraç ettiği ülke sayısı 109 oldu.


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