Dolar
9.43
Euro
10.99
Altın
1,780.95
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,455.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sivas'ta mor renkli tescilli patatesin hasadı başladı

Göksel Cüneyt İğde   | 21.10.2021
Sivas'ta mor renkli tescilli patatesin hasadı başladı

Sivas

Sivas'ta, içerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeri nedeniyle ilgi gören mor renkli tescilli patates çeşidinin hasadına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin hasat edilmesi için düzenlenen programa katıldı.

Çiftçilerle birlikte tarlada patates söken Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kullanılan tüm mor patates tohumlarının Sivas'tan temin edildiğini söyledi.

Ayhan, şunları kaydetti:

"30 dekarda yaklaşık 70 tonun üzerinde mor patates ekiminde Türkiye'nin tohumluğunu karşılamış oluyoruz. Firmamızı tebrik ediyorum. Mor patates son 3 yıldır Sivas'ımızın topraklarıyla buluştu ve dikkat çekici bir ürün olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Ürün çeşidi anlamında ve katma değeri yüksek ürün üretiminde örnek endüstriyel bir bitki."

Tarımsal üretimde çeşitliliği artırmaya çalıştıklarını belirten Ayhan, "Sözleşmeli üreticilik, yani güvenli alım yolunu açacağız. Bu toprakların anlam bulmasını sağlayacağız ve tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin de yolunu açacağız. Bu tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin güzel örneklerinden biri de mor patates." dedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 731 bin 271’e çıktı
Moskova'da Kovid-19 nedeniyle kısmi kapanmaya gidilecek
Salgın başında talep patlaması yaşanan maskede satış da normalleşti
Yüz yüze eğitimin ilk 6 haftasına yönelik veriler tedbirlerin gücünü ortaya koydu
Zengin ülkeler Kovid-19'a karşı aşı sözünü tutmadı

Benzer haberler

Sivas'ta mor renkli tescilli patatesin hasadı başladı

Sivas'ta mor renkli tescilli patatesin hasadı başladı

Sivas'ta doğaseverler renk cümbüşü yaşanan Oymadere Yaylası'na hayran kaldı

Diyarbakır'da bu sezon 250 bin tonun üzerinde pamuk rekoltesi bekleniyor

Sivas'ta 'Hobbit Evleri'nin de bulunduğu mesire alanında sonbahar güzelliği

Sivas'ta 'Hobbit Evleri'nin de bulunduğu mesire alanında sonbahar güzelliği

Hobisini kazanca dönüştüren girişimci yılda 7 ton bal üretiyor

Hobisini kazanca dönüştüren girişimci yılda 7 ton bal üretiyor
Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu Derik'te meşakkatli mesai başladı

Asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu Derik'te meşakkatli mesai başladı