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Ekonomi

Sinop'ta palamudun tanesi 200 lira oldu

Karadeniz'de göç yolculuğunun ardından balıkçı ağlarına az miktarda takılan palamut, Sinop'ta tezgahlarda tanesi 200 liradan satışa sunuluyor.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Sinop'ta palamudun tanesi 200 lira oldu

Sinop

1 Eylül'de denizlerde başlayan balık av sezonunda bol miktarda avlanarak tezgahları süsleyen palamut, son günlerde az da olsa ağlara takılmaya devam ediyor.

Sezon içinde yaşanan bolluk nedeniyle tane fiyatı 70 liraya kadar düşen palamut, bugünlerde ise 200 liradan alıcı buluyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, palamut ve hamsi gibi balıkların göç balıkları olduğunu söyledi. Palamudun yaklaşık bir ay önce göç yolculuğuna başlayarak okyanuslara geçiş yaptığını belirten Ünlü, geride kalan palamudun da zaman zaman ağlara takıldığını vurguladı.

Ünlü, avlanan palamutların az olmasından dolayı fiyatının da yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Palamuda bu sezon için veda etmek üzereyiz. Çok nadir ağlara takılıyor. Çünkü göç yolculuğu artık tamamlanıyor. Dolasıyla tane fiyatı 200 liraya kadar yükseldi." dedi.

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