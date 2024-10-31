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Ekonomi

Shell'in üçüncü çeyrek karı piyasa beklentilerini aştı

Enerji şirketi Shell'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki karı piyasa beklentilerini aşarak 6 milyar dolar oldu.

Nuran Erkul Kaya  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Shell'in üçüncü çeyrek karı piyasa beklentilerini aştı

Londra

Shell, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayımladı.

Şirket, bu dönemde 6,028 milyar dolar kar elde etti. Piyasa beklentisi Shell'in bu dönemdeki karının yaklaşık 5,4 milyar dolar olacağı yönündeydi. Böylece, Shell'in bu dönemdeki karı beklentilerin yüzde 12 üzerinde gerçekleşti.

Şirketin karı çeyreklik bazda ise yüzde 4,2 geriledi.

Zayıf rafineri marjı ve petrol ticaretine rağmen, gaz satışlarının yüksek seyretmesi Shell'in üçüncü çeyrekteki kazançlarını dengeledi.

Şirket, gelecek üç ay için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını da açıkladı.

Shell Üst Yöneticisi (CEO) Wael Sawan, sonuçların "güçlü" olduğunu belirterek, "Bilanço tablomuzun dayanıklılığını artırırken, daha az emisyonla daha fazla değer üretmeye devam ediyoruz. Bugün, art arda 12. çeyrekte 3 milyar dolar veya daha fazla geri alım açıklamış olduk. Önümüzdeki üç ay için 3,5 milyar dolarlık yeni bir geri alım programı duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

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