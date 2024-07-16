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Dünya

Elektrikli araç sürücüleri kaliteli şarj deneyimi için daha uzağa gitmeyi seçebiliyor

Elektrikli araç sürücülerinin kötü şarj deneyimi yaşamamak için daha uzun süre araç kullanmayı tercih ettiği belirtildi.

Nuran Erkul Kaya  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Elektrikli araç sürücüleri kaliteli şarj deneyimi için daha uzağa gitmeyi seçebiliyor

Londra

Enerji şirketi Shell'in Avrupa, Çin ve ABD'deki 33 bin 696 sürücünün değerlendirmelerini incelediği, elektrikli araç kullanmayan sürücülerin de ilk kez dahil olduğu 2024 Shell Recharge Sürücü Programı anketine göre, sürücüler ağırlıklı olarak şarj deneyiminin kalitesine önem veriyor.

Avrupa'daki elektrikli araç sürücülerinin yüzde 59'u, ABD'de yüzde 76'sı ve Çin'de yüzde 72'si, araçlarını şarj ederken daha hızlı şarjın yanı sıra perakende seçenekleri ve yemek gibi olanaklar sunan bir tesis için daha uzağa gitmeyi tercih ediyor.

Bazı pazarlarda şarj altyapısının talebi aşmasıyla elektrikli araç şarjına ilişkin sürücü davranışında ortaya çıkan bu eğilimin, deneyime öncelik vermeyen şarj noktası operatörlerinin kullanım oranlarını düşürebileceği tahmin ediliyor.

Avrupa'da ankete katılan sürücülerin yüzde 97'si, ABD'de yüzde 82'si ve Çin'de yüzde 90'ı elektrikli araçlarının sahip oldukları temel veya tek araç olduğunu ifade ederken, büyüyen ikinci el elektrikli araç piyasasıyla talebin arttığı görülüyor.

Shell Mobility'den sorumlu Başkan Yardımcısı David Bunch, araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Daha iyi bir şarj deneyimi için daha uzağa gitme isteği, tüketicilerin güvenilirlik ve verimliliğe verdiği değeri gösteriyor. Günümüz sürücüleri sadece araçlarını şarj etmek değil, aynı zamanda tüm yolculuklarını geliştirecek bir deneyim de istiyorlar. Kamuya açık hızlı şarj alanlarına daha fazla yatırım yaparak ve sahadaki perakende satış ve yemek seçeneklerini geliştirerek, tüketicilerin şarj sürelerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini hissetmelerini sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Elektrikli araç şarjında tüketici beklentilerinin hızla değiştiğini belirten Bunch, şarj süresinin sürücüler için kıymetli olduğunu kaydetti.

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