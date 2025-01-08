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Ekonomi

Shell'den 2024'ün son çeyreğine ilişkin zayıf ticaret hacmi uyarısı

Enerji şirketi Shell, 2024'ün son çeyreğine ilişkin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim görünümünü düşürürken, petrol ve doğal gaz ticareti sonuçlarının önceki çeyreklik dönemlere göre daha zayıf kalacağı uyarısında bulundu.

Nuran Erkul Kaya  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Shell'den 2024'ün son çeyreğine ilişkin zayıf ticaret hacmi uyarısı

Londra

Şirketin 30 Ocak'ta yayımlanacak 2024 yılı sonuçları öncesindeki açıklamasına göre, Shell sıvılaştırma tesislerine daha düşük seviyede gaz teslimatını gerekçe göstererek yılın son çeyreğine ilişkin LNG üretim tahminini daha önceki 6,9-7,5 milyon ton bandından 6,8-7,2 milyon tona çekti.

Şirket ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Moskova'nın olası üretim kayıplarına karşı kendini korumak için 2022'de yaptığı riskten korunma sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle yılın son çeyreğindeki ticaret hacminin önceki üç aylık dönemlerden daha düşük olacağını öngördü.

Açıklamanın ardından Shell'in hisseleri bugün TSİ 16.00 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

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