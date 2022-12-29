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Ekonomi

SGK'den EYT'lilerin aylık talebine ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) aylık bağlama işlemlerinin, ilgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından en kısa süre tamamlanacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 29.12.2022
SGK'den EYT'lilerin aylık talebine ilişkin açıklama

Ankara

SGK'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün EYT konusuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu ve meselesinin yaş şartı aranmadan çözüme kavuşturulacağını belirttiği hatırlatıldı.

Düzenleme, henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşın gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yoluyla SGK'den aylık talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konuya ilişkin kanun, yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır."


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