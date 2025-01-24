Dolar
35.68
Euro
37.50
Altın
2,772.51
ETH/USDT
3,394.00
BTC/USDT
106,847.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya’nın Selçuklu ilçesinde üç katlı binada göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis 112 acil sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.
logo
Ekonomi

SGK'den "dul maaşı" haberlerine ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumundan, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
SGK'den "dul maaşı" haberlerine ilişkin açıklama

Ankara

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, SSK'den aylık alan ve vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği belirtildi.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığından aylık alan ve vefat eden eşin ise en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü olduğu takdirde, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da 3 katlı bina çöktü
Yol verilmeyen ambulanstaki sağlık ekibi, hastaya koşarak ulaşmak zorunda kaldı
Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman'da 2 polisi şehit eden sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Kartalkaya'daki yangından ailesiyle birlikte kurtulan afetzede, yaşadıklarını anlattı

Benzer haberler

SGK'den "dul maaşı" haberlerine ilişkin açıklama

SGK'den "dul maaşı" haberlerine ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet